İzmit TEM otoyolu Hatipköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Hayati Demir idarsindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, trafiğin yavaşlaması sonucu önünde seyreden Abdullah Erdoğan idaresindeki 19 SL 606 çekici plakalı inşaat demiri yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Hayati Demir bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hayati Demir, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Hayati Demir, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.
Bugün 09:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:54 TSİ )
Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı
İzmit'te, TEM yolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kamyonun kabini kağıt gibi katlanırken, araçta sıkışan sürücü Hayati Demir, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz