Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı

İzmit TEM otoyolu Hatipköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Hayati Demir idarsindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, trafiğin yavaşlaması sonucu önünde seyreden Abdullah Erdoğan idaresindeki 19 SL 606 çekici plakalı inşaat demiri yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Hayati Demir bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hayati Demir, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Hayati Demir, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.