3 TIR, 1 tanker ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Avcılar idaresindeki 34 HGJ 16 plakalı TIR, Korutepe Tüneli içinde önündeki otomobilin aniden durması sonucu yavaşladı. Yavaşlayan TIR’a arkadan gelmekte olan Abdurrahman Özdemir idaresindeki 34 HA 8268 plakalı fueloil yüklü tanker, tankere ise ardından gelmekte olan Murat Kısa idaresindeki 41 R 8492 plakalı TIR çarptı. TIR’a ise Sabri Arslan idaresindeki 41 VF 466 plakalı kamyon, bu kamyona ise Ümit Sevinç idaresindeki 41 UD 872 plakalı TIR çarptı. Meydana gelen zincirlere trafik kazasında TIR sürücülerinden Murat Kısa bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Murat Kısa, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.