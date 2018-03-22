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Azerbaycanlılar Nevruz Bayramı’nı kutladı

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Derince Azerbaycanevi Derneği ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın öncülüğünde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Derince Azerbaycanevi Derneği ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları, Nevruz Bayramı’nı kutlamak için Sabancı Kültür Merkezi’nde ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Şef Çağatay Taşkın’ın yönetimindeki Kocaeli Türk Müziği Topluluğu, seslendirdiği türkülerle katılımcıların kulaklarının pasını sildi.

YOĞUN KATILIM

Nevruz Bayramı amacıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ın yanı sıra, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Derince Azerbaycanevi Derneği Başkanı Doğukan Aydemir, Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

NEVRUZ’UN PATENTİ TÜRKLERE AİT

Gelenek haline gelen, halkla özleşmiş özel günlerin bir tanesi de bayram havası içinde kutladığımız Nevruz Bayramı’dır. Kelime anlamı “Yeni gün” olan Nevruz, araştırmacılara göre İslamlıktan önce bile kutlanırmış. Nevruz’un patenti Türklere aittir. Dünyada çok geniş bir coğrafyada uygulanır, kutlanır. Balkanlardan Çin’e kadar bir alana yayılmıştır. Türkiye’ de ve Türk Cumhuriyetlerinde ufak tefek farklılıklarla aynı içerik ve amaç doğrultusunda kutlanmaktadır” dedi.

NEVRUZ KARDEŞLİĞİ SİMGELER

Baharın gelişi olarak adlandırılan Nevruz’un Azerbaycan’da çok renkli ve farklı kutlandığını söyleyen Dündar, “Nevruz; Azerbaycan ağzı ile söylersek “Novruz” olarak telaffuz edilir. Nevruz’un Azerbaycan’da özel bir yeri vardır. Müstakil Azerbaycan hükümeti zamanında milli bayram olarak resmen kutlanıyordu. Her yıl Mart’ta Nevruz, dostluk, barış, kardeşlik ve bereketi simgeleyerek kutlanır. Gerek Türkiye’de gerekse diğer yerlerde “ateş” yakılarak üzerinden atlanır. Simge oluşturulan ateş yakmaya aloyalaz gibi adlar da verilir. Tabiatın değişimini esas alan güzel duygu ve düşüncelerle insan yaşamına renk katan, saygı ve hoşgörünün hâkim olacağı nice Nevruzlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

NEVRUZ KÜLTÜRLERİN ORTAK PAYDASI

Dündar’ın ardından söz alan Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ise, “Nevruz yeni gün demektir. Nevruz’u dostluk, kardeşlik, bayram olarak biliyoruz. Bayramın anlamına uygun bir tören düzenledik. Diriliş anlamına da gelen Nevruz’da Türklerin Ergenekon’dan da çıkışı var. Bu Türklerin yükselişi de anlamındadır. Nevruz, tüm kültürlerin ortak paydasıdır” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:36 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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