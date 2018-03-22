Yol genişletmek için çamlara zarar veriliyor!

Derince 60 Evler üst geçit altında yaşanan durak problemini çözmek için ekipler İstanbul istikameti yönünde genişletme çalışması yaparken kaldırımdaki çam ağacına zarar verdiler. Derince Belediye Meclis toplantısında gündeme gelen 60 Evler üst geçit altında yaşanan durak sıkıntısı önceki gün yerel yönetimlerin yol genişletme çalışması ile start aldı.Önceki gün başlatılan yol çalışmasında kaldırımda bulunan çam ağacı zarar gördü.Vatandaşlar yol genişletme çalışmasında çam ağacının ne zararı olacak ki diyerek tepki gösterdiler.