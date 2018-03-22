Türkan Dereli’de mucitler görücüdeydi

Hazırladıkları icatların sunumunu diğer sınıflardaki arkadaşlarına yapan mucitler, eserleriyle gelecek vaat ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdiler. Okul Müdürü Alper Yazıcı başta olmak üzere müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından takdir edilen 4-E sınıfı başarılı bir performans sergiledi. Okul müdürü Yazıcı, “ Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Veli öğretmen öğrenci işbirliği ile sanat ve bilimin bir arada olduğu, dekor kostüm makyaj ve sunumlarla muhteşem bir bütünlük gösteren 4-E sınıfına başarılarının artarak sürmesin dileklerimle teşekkür ediyorum” dedi. Minik Mucitlerin projelerini anlatırken duydukları heyecan ise gözlerinden okunuyordu.