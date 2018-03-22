Hazırladıkları icatların sunumunu diğer sınıflardaki arkadaşlarına yapan mucitler, eserleriyle gelecek vaat ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdiler. Okul Müdürü Alper Yazıcı başta olmak üzere müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından takdir edilen 4-E sınıfı başarılı bir performans sergiledi. Okul müdürü Yazıcı, “ Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Veli öğretmen öğrenci işbirliği ile sanat ve bilimin bir arada olduğu, dekor kostüm makyaj ve sunumlarla muhteşem bir bütünlük gösteren 4-E sınıfına başarılarının artarak sürmesin dileklerimle teşekkür ediyorum” dedi. Minik Mucitlerin projelerini anlatırken duydukları heyecan ise gözlerinden okunuyordu.
Bugün 10:03 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 10:05 TSİ )
Türkan Dereli’de mucitler görücüdeydi
Türkan Dereli İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri öğretmenleri Tülay Pişkin'in gözetiminde "Küçük Mucitler" adlı etkinlikle performanslarını sergiledi. Minik mucitlerin sunumu, büyük meslektaşlarını aratmadı.
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Bugün 10:03 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz