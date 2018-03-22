Eğitimde çıta en “Tepe”de

Bu doğrultuda çok güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturduklarını belirten Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Çocuklarımızın geleceğini düşünerek iyi bir eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

HERŞEY ÖZEL HAZIRLANIYOR

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde geçen Ağustos ayında temeli atılan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nde dış cephe boya işlemi tamamlandı. Anaokulundan liseye kadar 58 dersliğin yer aldığı ve ilimizin ilk özel Fen Lisesi olan Bilnet’te sınıflar, labaratuvarlar, güzel sanatlar derslikleri, konferans salonu ve spor salonları gibi bölümlerin tefrişatına geçildi. Toplam 15.000 m2 kapalı alanın yanı sıra 3.600 m2 bahçesi bulunan okulda iyi bir eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Öğrencilerimiz güzel sanatlardan, bilim derslerine kadar her şeyi okul içindeki derslik ve aktivite alanlarında görerek, uygulayarak ve deneyerek öğrenecekler” dedi.

İZMİT’İN TERASINDA EĞİTİM

İzmit-Kandıra yolundan Umuttepe’ye gidilen 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki okulun şehir merkezine 4 dakika uzaklıkta olmasına rağmen, temiz havası ve sakin çevresiyle tam bir eğitim merkezi olacağını belirten Korkmaz, “İzmit’in terası diyebileceğimiz bir noktasında, eğitime tam anlamıyla odaklanarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Bu konuda hem bizlerin 15 yılı aşan deneyimleri, hem de bir Bilfen kuruluşu olan Bilnet Okulları’nın 29 yıllık tecrübesine dayanarak çok iyi bir eğitim sistemi uygulayacağımızı belirtmek isterim. Ayrıca iyi bir eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmen kadromuzla da çok güçlü şekilde ilk yılımıza hazırlanyoruz” dedi.