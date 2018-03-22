Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar

Olay, Kocaeli’nin Gebze içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 katlı bir binanın yıkım çalışmasına başlayan inşaat işçileri, yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden yıkım çalışmasını gerçekleştirdiler. Kent merkezinde kaydedilen görüntülerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım sırasında çevredeki vatandaşların hemen yıkımın yapıldığı alanın kenarından geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Önlem alınmadan yıkım çalışmasının gerçekleştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydettiler.