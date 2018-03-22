Olay, Kocaeli’nin Gebze içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 katlı bir binanın yıkım çalışmasına başlayan inşaat işçileri, yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden yıkım çalışmasını gerçekleştirdiler. Kent merkezinde kaydedilen görüntülerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım sırasında çevredeki vatandaşların hemen yıkımın yapıldığı alanın kenarından geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Önlem alınmadan yıkım çalışmasının gerçekleştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydettiler.
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Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kent merkezinde hiçbir güvenlik önlemi almadan iş makinesi ile yapılan yıkım çalışması tehlike saçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz