Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yurdun bahçesinde yaktıkları ateşle "Afrin" yazdı.
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Mehmetçiğe "Ateşli" destek mesajı
Gölcüklü öğrencilerden Mehmetçiğe ateşli destek mesajı geldi.
Bugün 10:31 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz