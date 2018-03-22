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Bir ay önce bunu planlıyormuş, bugün ortaya çıktı

Çiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun Edirne’de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Murdo Veneto isimli işletmenin sahibi Murat Yıldırım, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi.

"Bizi kullanarak para kazanacaklardı"

Yıldırım, yaklaşık bir ay önce tanımadığı 3 iş adamının iş yerine gelerek Çiftlik Bank ile ilgili vaatlerde bulunduklarını anlatarak, "Benim konseptimi Türkiye çapında büyütmek istediler. Kendimin büyütecek durumum olmadığını söyledim. Bunun için yüklü bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledim. 20 milyona kadar finanse edebileceklerini söylediler. ‘Her bölgeye şube açacağız’ dediler. Çiftlikleri varmış. Buradaki ineklerin sütünden dondurma yapıp benim İtalyan dondurmamı herhalde müşterilerine şu anda anlıyorum ben, bizi kullanarak para kazanacaklardı. Ben de bilmiyorum. Hatta ben sevindim. Ben ‘20 milyonun karşılığı olmadan nasıl olacak?’ ‘Senin konseptin var’ dediler. Bu konsepti kullanacaklarını söylediler. ‘Sen sadece insanlara eğitim vereceksin’ dediler. 20 milyonun geri ödemesini yapmayacağımı söylediler" dedi.

"Geri ödeme yapmayacaksın' dediler"

Hiç bedel ödemeden ortaklık teklifinde bulunulduğunu belirten Yıldırım, "Ben böyle bir şeyin olabileceğine şaşırdım. ‘Biz zaten kazanıyoruz’ dediler. ‘Geri ödeme yapmayacaksın’ dediler. Bana ortak olacaklardı daha doğrusu. Yüzde 50’sine ortak olacaklardı. Ben fabrikayı kurmalarını istedim. ‘Bana yüzde 20 yeter’ dedim. ‘Yok öyle şey mi olur’ dediler" şeklinde konuştu.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Projeye hemen karar vermediğini ifade eden Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu.

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

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