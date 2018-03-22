Geçtiğimiz Kasım’da yapılacak olan oda seçimleri sırasında 9’uncu komiteden aday olan Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı ve Saroğlu Fırınının sahibi Burhan Saroğlu, seçimlerin ertelenmesinin ardından adaylıktan vazgeçmişti. Saroğlu , “Farklı söylemler kulağıma geliyor. Ben geçtiğimiz Kasım’da ki seçimlerde adaydım ancak şuan aday değilim ve yine benim gibi fırıncı olan Oktay Alkan’ı destekliyorum” dedi. Pek çok fırıncının desteğini alan Oktay Alkan, 9’uncu komitede çok rahat çıkacağını söylüyor.
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Burhan Saroğlu’ndan, Oktay Alkan’a tam destek
3 Nisan Salı günü yapılacak olan KOTO seçimleri öncesi komite adayları son çalışmalarını bitirmek üzere. İki listenin yarıştığı KOTO seçimlerinde heyecan dorukta. KOTO’nun en kalabalık meslek komitelerinden biri olan 9’uncu komite de heyecan devam ediyor.
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