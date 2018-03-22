Burhan Saroğlu’ndan, Oktay Alkan’a tam destek

Geçtiğimiz Kasım’da yapılacak olan oda seçimleri sırasında 9’uncu komiteden aday olan Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı ve Saroğlu Fırınının sahibi Burhan Saroğlu, seçimlerin ertelenmesinin ardından adaylıktan vazgeçmişti. Saroğlu , “Farklı söylemler kulağıma geliyor. Ben geçtiğimiz Kasım’da ki seçimlerde adaydım ancak şuan aday değilim ve yine benim gibi fırıncı olan Oktay Alkan’ı destekliyorum” dedi. Pek çok fırıncının desteğini alan Oktay Alkan, 9’uncu komitede çok rahat çıkacağını söylüyor.