Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:54 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:48 TSİ )

Burhan Saroğlu’ndan, Oktay Alkan’a tam destek

3 Nisan Salı günü yapılacak olan KOTO seçimleri öncesi komite adayları son çalışmalarını bitirmek üzere. İki listenin yarıştığı KOTO seçimlerinde heyecan dorukta.  KOTO’nun en kalabalık meslek komitelerinden biri olan 9’uncu komite de heyecan devam ediyor.

Geçtiğimiz Kasım’da yapılacak olan oda seçimleri sırasında 9’uncu komiteden aday olan Kocaeli Fırıncılar Kooperatifi Başkanı ve Saroğlu Fırınının sahibi Burhan Saroğlu, seçimlerin ertelenmesinin ardından adaylıktan vazgeçmişti. Saroğlu , “Farklı söylemler kulağıma geliyor. Ben geçtiğimiz Kasım’da ki seçimlerde adaydım ancak şuan aday değilim ve yine benim gibi fırıncı olan Oktay Alkan’ı destekliyorum” dedi. Pek çok fırıncının desteğini alan Oktay Alkan, 9’uncu komitede çok rahat çıkacağını söylüyor.

Bugün 10:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var! mask
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var!
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor mask
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor
Gölcük'te 15 kişi Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu mask
Gölcük'te 15 kişi Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu
Yol genişletmek için çamlara zarar veriliyor! mask
Yol genişletmek için çamlara zarar veriliyor!
Kaman’dan İstiklal Marşı’nın değiştirilmesine tepki mask
Kaman’dan İstiklal Marşı’nın değiştirilmesine tepki
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL