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11 yer kiraya verilecek!

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki 11 yeri ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yenişehir Mahalle Ova Sokak’ta bulunan büfe-çay bahçesi aylık 1000 lira muhammen bedelle, Körfez Mahallesi’ndeki ATM yeri aylık 2125 lira aylık muhammen bedelle, Şahinler’deki işyeri aylığı 250 liraya, Yenişehir Mahallesi’ndeki açık depolama alanı aylık 4500 lira muhammen bedelle, Yahya Kaptan’daki açık depolama alanı aylık 2750 lira muhammen bedelle, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki otopark aylık 3000 liraya, Hatipköy’deki teknik alt yapı alanı aylık 3500 lira muhammen bedelle, Yenidoğan Mahallesi’ndeki teknik alt yapı alanı aylığı 4170 liraya, Yenidoğan’daki dernek lokali aylığın 100 liraya, Tüysüzler Mahallesi’ndeki açım otopark aylık 200 liraya, Tepecik Mahallesi Fevziye Çay Bahçesi de aylık 45 bin lira muhammen bedelle kiralanacak. Kira süresinin 3 yıl ve peşin olacağı öğrenildi. Belediye Encümeninde gerçekleşecek kiralama ihalesiyle ilgilenenlerin 23 Mart Cuma günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği kaydedildi. Kiralama ihalesinden İzmit Belediyesi’nin kasasına 2 milyon 400 bin liranın üzerinde bir para girmesi bekleniyor.

Bugün 11:05 TSİ - Gündem

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