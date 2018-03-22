Meteoroloji uyardı: Çamur yağabilir...!

MeteorolojiGenel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'e kadarMarmaraBölgesi'nin batısı, Güney ve KıyıEgeile BatıAkdeniz'de yer yertoz taşınımıbeklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Meteoroloji'nin açıklamasında şöyle denildi: "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar yurdumuzun iç ve batı bölgelerinde (Batı Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz) etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

'SARI' UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da havanın sarı renkte olması Afrika'dan gelen tozdur. Türkiye'ye yükseklerden gelir. Bu toz demir bileşeni içerir. Yağışla birlikte aşağıya iner. Solumadığınız takdirde zararı yoktur. Hatta saçlara faydası vardır, yağışla birlikte elbiselerinizde leke yapabilir" dedi.