Gölcük'te 15 kişi Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin gündeminde düşmeyen Çiftlik Bank ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediliyor. 511 milyon TL ile ortadan kaybolan ve Uruguay'a giden Mehmet Aydın'ın mağdurlara paraları iade edebileceği bilinmezken Kocaeli'de çok sayıda mağdurun olduğu öğrenildi. Gölcük ilçesi yaşayan ve Çiftlik Bank'a paralarını kaptıran 15 kişi, dün Gölcük Adliyesi'ne giderek şirket hakkında 'bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık yetkililerinin, şirketin merkezi Geyve’de olduğu için, şikayet dilekçelerinin ana davayla birleştirileceğini belirtti.