Karaosmanoğlu'nun acı günü!

İzmit Kısalar köyünde ikamet eden, İSU emeklisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünürü İsa Özdemir'in ile birlikte 6 çocuk babası Sedat Özdemir (79) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Merhumun cenazesi dün öğle namazında Kısalar Köy Camii'nden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.