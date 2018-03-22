İzmit Kısalar köyünde ikamet eden, İSU emeklisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünürü İsa Özdemir'in ile birlikte 6 çocuk babası Sedat Özdemir (79) Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Merhumun cenazesi dün öğle namazında Kısalar Köy Camii'nden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 11:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünürü İsa Özdemir'in babası Sedat Özdemir vefat etti.
Bugün 11:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz