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Bugün 11:32 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:40 TSİ )

İzmit İlçe Sağlık Müdürü yetkilerini çalışanlara devretmiş

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Akçığ’ın görevlerini ve imza yetkisini Dr. Işın Bilginer ve Sağlık Memuru Efkan Yiğit’e devrettiği iddia ediliyor.

Edinilen bilgi ve iddialara göre İzmit İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Akçığ, görevlerini ve imza yetkisini Dr. Işın Bilginer ve Sağlık Memuru Efkan Yiğit’e devretti. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenişehir Aile Sağlık Merkezi’nde boşluk bulunmasına rağmen hemşire göndermeyerek görevlendirilme yapılmadığı öğrenildi. İmza yetkisi ve görevlendirme verme olayının Sağlık Bakanlığı’nın 51275 sayılı bakanlık oluru ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair önergenin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kuruluşu başlıklı maddesine göre aykırı olduğu belirtiliyor.

BİLGİNER’E VERİLEN YETKİLER

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Akçığ’ın birim sorumlusu görevlendirme haklarını iki kişi arasında paylaştırdığı iddia edildi. Dr. Işın Bilginer’e Özel Sağlık Hizmetleri, Kamu Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Engelli Sağlık Hizmetleri + Tıbbi Cihaz, Eczacılık, Biyomedikal, Ruh Sağlığı Birimi, Eğitim Birimi, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Kanser Birimi, Aile Hekimliği Birimi, Çekus Birimi / NTP, Çekus Birimi, Sıtma Savaş Birimi, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’nde, imza yetkisi verildi.

YİĞİT’E VERİLEN YETKİLER

Sağlık Memuru Efkan Yiğit’e ise, Personel Şube-İnsan Kaynakları, Evrak Kayıt, Sigara Denetimi, İdari Mali İşler, Basın ve Halkla İlişkiler, Şoför, Hizmetli, Arşiv Hizmetleri, Çevre Sağlığı Birimi, Sivil Savunma, İdari Yaptırım Kararları birimlerinde birim sorumlusu olarak görevlendirildiği ve imza yetkisi verildiği iddia edildi.

Bugün 11:32 TSİ - Sağlık

Muhabir Selin Becer

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