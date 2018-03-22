10 binden fazla taraftar İsmetpaşa Stadı’na akın ederken 90 dakika boyunca takımı coşku ile destekledi. Hakemlerin kötü yönetimleri karşısında zaman zaman gerilen 12. adamın maç öncesindeki koreografisi de görülmeye değerdi. Bu müthiş görüntü, Süper Lig başta olmak üzere tüm liglerde kolay kolay görülmüyor.
Bugün 11:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:41 TSİ )
Süper Lig'de bile böylesi zor
Kocaelispor’un kenetlendiği zaman ne kadar büyük bir camia olduğu Çorum Belediyespor maçında bir kez daha kanıtladı.
Bugün 11:50 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz