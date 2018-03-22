İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği tarafından 24 Mart Cumartesi günü saat 18.00'da İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonunda "Yetim bir şehir KUDÜS" gecesi düzenlenecek. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın konuşmacı olarak katılacağı ve Moral FM programcısı Tayfun Ayaz'ın sunacağı gecede, Kartepe Çocuk Mehteran Takımı, Yetim çocuklardan İstiklal Marşı ,Yetim Sinevizyonu ,Evliya Çelebi İHO korosu, M. Akif İnan'ın kudüs şiiri, Uluslararası öğrencilerden kudüs etkinliği ve İHH Arama - Kurtarma ekibi gösterisi sahnelenecek. Programa katılacaklar arasından yapılacak çekilişle Tur İslambol'un sponsorluğunda 3 kişi Kudüs gezisi kazanacak. Program Umut Mürare konseri ile son bulacak. Salon önündeki stantlarda ise el emeği ürün ve gıdalar da sunulacak. Gecede elde edilecek gelirin tamamı dünya genelinde yürütülmekte olan bir çok yetim projesi ve Kocaeli'de 400 yetim için kullanılacak. Tüm Kocaeli halkının ailece davet edildiği programa her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım bekleniyor.
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İHH, Yetim Dayanışma Gecesi düzenliyor
İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, dünyadaki 400 milyon yetime dikkat çekmek Yetim Dayanışma Gecesinin 6.'sını düzenliyor.
Bugün 12:24 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz