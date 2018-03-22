Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir hırsızlık için H.S.’ye ait eve giren şahıs , evden 5 bin TL nakit para ve 2 bilezik çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi H.S. durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin sonucunda şahsın H.A. olduğunu belirledi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda H.A. Gebze’deki ikametinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.Öte yandan şüpheli H.A.’nın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve Kütahya Açık Cezaevi firarisi olduğunu öğrenildi.
Bugün 13:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Ev faresi polise yakalandı!
Gebze'de girdiği evden 5 bin TL para ve 2 bilezik çalan cezaevi firarisi hırsız, polis ekiplerinin çalışması neticesi yakalandı.
Bugün 13:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz