Ev faresi polise yakalandı!

Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir hırsızlık için H.S.’ye ait eve giren şahıs , evden 5 bin TL nakit para ve 2 bilezik çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi H.S. durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin sonucunda şahsın H.A. olduğunu belirledi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda H.A. Gebze’deki ikametinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.Öte yandan şüpheli H.A.’nın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve Kütahya Açık Cezaevi firarisi olduğunu öğrenildi.