Küçükkaya: Bari İstiklal Marşı'yla oynamayın!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Özler Et Pazarı’nda düzenlediği İzmit Belediyesi Faaliyet Değerlendirme Toplantısı’nda yerel basın mensupları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, meclis üyeleri ve ilçe yönetimi de yer aldı. Toplantıda Küçükkaya, İzmit Belediyesi’nin projelerini değerlendirdi. Küçükkaya İstiklal Marşı'nın bestesinin Büyükşehir Mehteran takımı tarafından değiştirilmesini eleştirerek, İstiklal Marşı’yla ilgili Büyükşehir mehteran takımı bir şeyler yaptı. İstiklal Marşıyla bari oynamayın. Biliyorum her şeye fanteziniz var. İstiklal Marşı’nı güncelleme konusuna girmiyorum bile. En azından Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı ile oynamayın” şeklinde konuştu” ifadelerine yer verdi.

14 MİLYON DOLARLIK BORÇTAN KURTULDULAR

Çöp Yakma Tesisi ve MİA projesi ile ilgili olarak Küçükkaya, “İZAYDAŞ 4 Milyon Dolar’a yapıldı hala ikincisi yapılmak isteniyor. Pankartlar açıp bu millete bu kadar borç bıraktınız, enkaz devraldınız dediler. Ama Bu İzmit Belediyesi Kuruçeşme adliye binası, Halkevi balıkçıları, 8 arsa, Kassel Çocuk yuvası, Belsa Plaza B Blok, KEV arazisi, 3 tane cami arazisini devlete borç bitiriyoruz diye kamuya verildi. 38 Milyon Dolar olması gerekirken 14 Milyon Dolar’lık borçtan kurtuldular. MİA Projesine normal bir vatandaşın itirazı olmaz. İzmit eski bir şehir, yeniden yeşermesi gereken bir şehir. Real Arazisinin olduğu yer eski sanayi çarşısıydı. Sefa Sirmen Sanayi Çarşısına taşındı esnaf. MİA’nın tamamında ciddi sorunlar var. Tramvay yüzünden eğlence mekanları kan kustu” ifadelerine yer verdi.

MİA İZMİT’İN GELECEK 100 YILIDIR

Şehirde Kentsel Dönüşüm ile ilgili düşüncelerini açıklayan Küçükkaya, “MİA için eğlence yerleri için çizilen projeler dahil edilmiş. MİA’nın nereye gittiği belli değil, özelleştirilmeye bırakılmış. Toplumu, ilgili odaları tatmin ederseniz İzmit’i 100 yıl kurtaracak proje. Olay sanki bir arazi ile ilgili hale geldi. Alakası yok. Ben İzmit’i MİA’nın 100 yılı olarak görüyorum. AKP kadroları da MİA’yı hayata geçiremeyeceklerine inanmışlar. Cedit projesi için Nevzat Doğan ile görüşeceğiz. Tebrik edeceğiz. Yerinde dönüşüm olacak. Şu an Cedit’te ambulans giremeyen yerler var. Vatandaşlar yeni teknolojileri şu an içinde bulundukları alanda bulacaklarsa karşı olmayız. Orada 64 yıllık evler var, tapu bile olmayan evler var. Başka sorunları engellemek için diğer önlemleri almak lazım. Mesela Evlere zorunlu çöp öğütme makinesi koyun. Maliyet tüm konutlarda 1,5 Milyar artar. Buna kimse sıkıntı çıkarmaz. Yuvam İzmit’te yeni bir oluşum alanı yaratmıştır. Zamanında Erol Köse’yi Erol Köse yapan Toplu konut yaşam alanlarıdır” dedi.

ATIK YAKMA TESİSİNİN YERİ YANLIŞ

Atık Yakma Tesisi ile ilgili olarak yerin yanlış olduğunu söyleyen Küçükkaya, “Tek atık yakma tesisini yapmış bir siyasi parti istemiyorum demez. Çöp Fabrikası lazım. Kocaeli’nin mevcut çöp miktarı bize yeni fabrika lazım diyorlar. Bölgesel Fabrika lazımsa yer İzmit’in ormanları mıdır? AKP’liler siz ne öneriyorsunuz dediler. Biz bu konuyu bilmek zorunda değiliz. Meslek Akademik Odaları rapor hazırlamışlar. Yer yanlış diye bağırıyorlar. O arazi ucuz diye oraya yapmak istiyorlar. Alt yapısı hazır başka bölgelerde var. Daha fazla oy almak için Doğan Mahallesi ile Yenimahalle ile birleştirilmek isteniyor. Zekeriya Bey bile seçimlere az süre var yasal olarak yapamayız diyorlar. Bırakın bunları yeni gelen yönetim yapsın “ dedi. İlimizde İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilerek çalınmasını eleştiren Küçükkaya, İstiklal Marşı’yla ilgili Büyükşehir mehteran takımı bir şeyler yaptı. İstiklal Marşıyla bari oynamayın. Biliyorum her şeye fanteziniz var. İstiklal Marşı’nı güncelleme konusuna girmiyorum bile. En azından Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı ile oynamayın” şeklinde konuştu” ifadelerine yer verdi.

ENSAR’A TÜGVA’YA YER VERİYORLAR

Daha sonrasında Ensar ve TÜGVA gibi derneklere yer verilmesini değerlendiren Küçükkaya, “Türk Ocakları’nı Adnan Menderes bu memlekete faydalı diye onaylamış. Türk Ocakları İzmit ve Büyükşehir’e dilekçe vermek için yardım istedi. Yerimiz yok dediler. Sesimi Duyan Yok Mu derneği de dilekçe verdi yine yok dediler. Daha önce FETÖ’cüler yer verenler, Ensar’a TÜGVA’ya yer veriyorsunuz. Siz burayla ilgili bir duruş sergilemiyorsunuz. Yakınlığınızdan dolayı mı veriyorsunuz dedim Evet dedi. Bu gün Ensar’a ve TÜGVA’ya yer vermekten çekinmiyorlar ve yakın ilişki de olduklarını Nevzat Doğan kendisi söylüyor. Halkevi eski İzmit Garajlarıdır. Burada bir cami var. Yenicuma’da özelleştirdiniz. Bari Fevziye Camii’nin oradaki Çay Bahçesini özelleştirmeyin. Bu insanlar için önemli bir şeydir. Muhtarlar masası AKP’nin kolu gibi çalışıyor. Hatta kendi meslektaşlarını ihbar ediyorlar. Yahya Kaptan muhtarımız konteynırda kalıyor dilekçe versin diyorlar. Köyde sağlık hizmetlerine ulaşımda dorunlar var dilekçe versinler diyorlar” şeklinde konuştu.

BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ

Seçim döneminde Milli İtiifak’ın karşısında yeni bir birliktelik olmasını beklediklerini söyleyen Küçükkaya,” Bizim bu seçimleri almak için birlik için olmamız lazım. CHP’de ben de olacağım bende alacağım demek yanlış. CHP’ye hizmet etmiş durgun hücrelerimizi işin içine katmamız lazım. Büyük bir fotoğraf yakalamamız lazım. CHP’nin bütün değerleri yerel ve genel seçimleri almak zorunda. Gelsinler her çalışan arkadaşın aklında yararlanmak gibi bir zorunluluğumuz var. İzmit İlçe olarak Hayır Bloğu konusunda içim rahat ve bu blok bir üst perdeye geçti. Sözde Milli İttifak’ın karşısında bir Adalet ittifakı olacak. Kimse kendi siyasal ideolojisini öne çıkarmayacak. Birlikte iletişim kuracağız. Bizim adayımız Halkevleri’nden nasıl oy alacağım kaygısı taşımayacak” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜM OLUYOR

Son olarak söz alan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Başkanımız İzmit özelinde belirtti. Bu kent iyi yönetilmiyor. Bu kentin sanayi mi, turizm kenti mi , Liman kenti mi belli değil. Büyük çelişkilerle dolu kentiz. Zamanında bu kente liman yaptırmayız diyen başkan liman yaptırıyor. Şirketler ihaleleri bunlardan aldı kaçıp gittiler. Peşin parlar alındı mı ne oldu belli değil. Yönetenler Şeffaf bir dönem geçirmediler. Geçen dönemki Sayıştay raporlarına baktığımızda bir sürü haksızlık hukuksuzluk gördük. Bu kent gerçekten boğuluyor. Bu kentin nefes almaya ihtiyacı var. Bu kentin birlikte ne yapabiliriz konusunu konuşması lazım. CHP izleri kentten silinmek isteniyor. İleride anılacak projeler yok. Bu kadar bütçe ile burada yeni bir şehir kusura burayı Paris yaparsınız. Küçücük bir tramvay projesini bile yapamayan bir yönetim var. Kocaeli’de kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm oluyor. Cedit’te, Gebze’de, İzmit’te hep rant var. Nasıl olsa herkes bize oy veriyor diyorlar. Milletin isteklerini, Odaların çözüm önerilerini ikinci planda tutuyorlar. Hem ben yaptım oldu mantığıyla çalışıyorlar” dedi.