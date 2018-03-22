Çelik: Karaosmanoğlu en müsrif belediye başkanı

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik basın açıklamasında, “Karaosmanoğlu hizmetten değil; hezimetlerinden bahsetsin. Malumunuz üzere Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Antikkapı restoranda şehrin ileri gelenlerini toplayarak bir program tertip etti. İbrahim Bey basına açık olarak gerçekleştirdiği toplantıda, bu şehre 15 yılda yaptığı hizmetleri birer birer sıraladı. Doğrusu hepimiz şaşırdık kaldık. Meğer sn. Başkan ne hizmetler yapmış da, haberimiz yokmuş! Mesela halka vaat ettiği projelerin % 91’ini gerçekleştirmiş, önümüzdeki süreçte de % 9’unu gerçekleştirecek ve verdiği sözlerin tamamını tutmuş olacakmış” dedi.

“BAŞKANI SAADET ÇAYINDA DAVET EDİYORUZ”

“Sayın Karaosmanoğlu boşuna dev ekranlı, maliyeti yüksek halktan kopuk toplantılarda kendisini tezkiye etmeye çalışmasın” diyen Çelik konuşmasında, “Kendi döneminden hafızalarda kalacak müspet hiçbir şey yok. Bunca yılın neticesinde hizmet yerine hezimetlerini anlatan bir program icra etseydi daha uygun olacaktı. Kendisine sormak istiyorum. Şehir merkezinin trafiğini çözmek projeleri arasında yok muydu? Önceden İzmit’ten Derince ’ye 30 dakikada giderken, şimdilerde 1 saatte zor gidiyoruz. Kocaeli’nin trafik sorunu artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. E 5’in trafik sorunu partimizin il binasından da çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Biz sayın başkanı ı ve kendisiyle beraber her yere gitme mecburiyeti olan protokol memurlarını partimize, Saadet çayına davet ediyoruz. Gelsinler ve şehrin trafiğinin nasıl bir çıkmazda olduğunu görsünler. Kendi eserleriyle gurur duysunlar” ifadelerini kullandı.

“VERDİKLERİ KOYUNLARIN OTLAYABİLECEĞİ ALAN KALMADI”

Kentleşmeye yönelik eleştirilerini sıralayan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Ya kentleşmeye ne demeli? Şehirde nefes alacak yer kalmadı. Köylüye 5 koyun veriyorlar, ama o koyunların otlayabilecekleri alan bırakmıyorlar. Her yeri imara açıyorlar. Bunların imar planları halkı nefes alamayacakları cadde ve sokaklara mahkum etti. Medeniyet vizyonu olmayan bu kentleşmeden sn. Başkan’ın da oldukça rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Öyle olmasa her cumartesi kendini dağa, bayıra atar mı? Şehirde nefes alacak yer bulamayan İbrahim Bey’i baraj kenarlarında, doğa koşularında sık sık görür olduk” dedi.

“EN MÜSRİF BELEDİYE BAŞKANI”

Çelik Karaosmanoğlu’nun en müsrif belediye başkanı olduğunu belirterek, “İbrahim Bey’in kalkıp şu projeyi gerçekleştirdik, şu vizyonu geliştirdik demesi beyhudedir. Karaosmanoğlu yatırım gündemli toplantısında, bunca yıl nasıl yattığını anlatmıştır. Kendisi sadece şehrin başına ördüğü çoraplarla anılmayacak; aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en müsrif Belediye Başkanlarından biri olarak hafızalarda yerini alacaktır. Nitekim Büyükşehir Belediyesinin sadece reklam masrafları milyonları bulmakla kalmıyor; konserlere, gereksiz etkinliklere, halktan kopuk toplantılara da çok büyük meblağlar ödeniyor. Karaosmanoğlu Yuvacık Belediye Başkanı iken israfın haram olduğundan bahsedip, halkın parasının çarçur edilmemesi gerektiğini çok güzel ifade ediyordu. Şimdi bu anlayıştan o kadar uzaklaştılar ki; Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, Türkiye’nin en borçlu belediyesi yaptılar. E israf dün de haramdı, bugün de haram. Bu arkadaşlarımız ille bir şeyleri güncelleyeceklerse, bu israf söylemlerini güncellesinler” diye konuştu.

“15 YILDIR BU ŞEHRE NE KATTINIZ?”

“15 yıldır bu şehre ne kattınız?” diyen soran Çelik, “ Somut olarak yapacağım dediğiniz hiçbir şeyi bitiremediniz. Başkan’ın 1 tünel ve 3 üstgeçitten başka söyleyebilecek bir şeyi var mı? Bu şehri marka yapacak bir proje gösterebilir mi? Sizin yatırım dediğiniz şey de nedir? Seka’yı müze yapmak mıdır yatırım? Üstgeçitleri göstererek hava atmayın. 10 yıldır kitap fuarı yaptığınız yeri bile tamir ettirmekten acizsiniz. Siz 15 yıldır yeni bir İZAYDAŞ mı açtınız? Yeni bir İntertex mi yaptınız? İflas eden tüccarın havai fişek gösterisi yapması gibi on binlerce lira harcayarak, toplantılar yapıyorsunuz. Başarısızlığınızı kurdurduğunuz dev ekranlarda ispat ediyor ve diyorsunuz ki: “Ben hizmetlerimi anlatmak için değil; dördüncü dönem adaylığımı ilan etmek için buradayım.” Evet! Yanlış duymadınız. Bu toplantı ile birlikte Sayın Karaosmanoğlu dördüncü döneme aday olduğunu ilan etmiştir. Yatırım diye bahsettiği şeyler işin bahanesidir” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 91 YATTI”

Çelik basın açıklamasındaki sözlerini, “Biz bu toplantıda konuşulanları dikkate alarak “Dağ fare doğurdu.” desek fareye haksızlık etmiş oluruz. Sayın Karaosmanoğlu 15 yılın % 91’ini yatarak, %9’unu da Yuvacık Barajı’nın kenarında kahvaltı yaparak, yürüyerek geçirmiştir. Biz Saadet Partisi olarak yapılan bu toplantıyı “Karaosmanoğlu’nun veda toplantısı” olarak değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜNİVERSİTEYİ GÖREV DAVET EDİYORUM”

Çöp yakma tesisi konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Nurettin Çelik basın açıklamasını, “Kocaeli’deki en büyük projelerden birisi bu. Bunu milletinden gündeminden çıkararak bu çalışmayı yapmak istiyorlar. Ülke genelinde katı atıkla ilgili bir teknolojiyi kullanmak istiyorlar. Üniversite bölgesindeki ormanlık alan yer olarak tespit edilmiş. Tesis Kocaeli için gerekli. Bu tesisin kurulması nereye kurulursa kurulsun zarar. Ama doğa içerisinde kurulması daha da zarardır. Bu konuda söz üniversiteye düşer. Orada Tıp Fakültesi var. O tesis orada olursa Tıp Fakültesi’ne birkaç tane daha onkoloji servisi kurulması lazım. Yer tespitiyle ilgili ciddi çalışma yapılması lazım. Bu konuyla ilgili birçok dinamik ayağa kalkmış durumda. Daha uygun yerler mutlaka vardır. 3 Nisan’da ÇED raporu kapsamında yer tespiti çalışması yapılacak. Üniversiteyi göreve davet ediyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.