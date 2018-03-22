Kaman’dan İstiklal Marşı’nın değiştirilmesine tepki

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilerek çalışmasına ilişkin il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Kaman, “Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ ta yapılan muhtarlar toplantısında ‘En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunanamamış olmasıdır. Burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” demişti. ‘Kral’dan çok kralcı’ olan AKP’li belediyeler, sözleri ve bestesi ile milli duruşumuzun simgelerinden biri olan İstiklal Marşı’mızın bestesini kendi uydurdukları notalar ile değiştirdiler” diye konuştu.

TAHRİK SUÇLARINI OLUŞTURMAKTADIR

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ‘Marş’ kelimesi, bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası’ olarak ifade ediliyor diyen Kaman, “Marş, sadece güfte ya da sözlerden ibaret değildir. Marşı marş yapan, ona milli ruhu ve duyguyu veren müzik notalarıdır. Notaları değişen ve farklı ezgiler ile icra edilen güfte, milli marşımız olarak değerlendirilemez. Anayasamızın 3. Maddesi, milli marşımızın istiklal marşı olduğunu, 4. Maddesi ise bu ifadenin değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez olduğunu söyler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin bu söylemi dikkate alarak milli marşımızı değiştirme eylem ve faaliyetleri, Anayasayı ihlal, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kanunlara uymamaya tahrik suçlarını oluşturmaktadır” dedi.

MİLLİ MARŞIMIZ BİR BÜTÜNDÜR

Marşlar melodisi olmadan bir şiir olarak değerlendirilemezler diyen Kaman, “Ayrıca güftesi vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından Büyük Türk Milleti’nin imanı ve vatan aşkının tezahürü ile yazılmış ilahi bir metindir. Bu marşa sıradan bir şiir muamelesi yapmak ve bestesi ile oynamaya kalkmak farklı amaçların dışavurumudur. Devletimizin milli marşı, bestesi ve güftesi ile bir bütündür değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. İstiklal Marşı’mız üzerinden yapılan bu provokasyon, daha önce AKP iktidarının ve yerel yönetimlerinin milli ve manevi değerlerimizi erozyona uğratmak adına yaptığı benzer provokasyonlardan biridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu rezaleti şiddetle kınıyor ve bunu yapan kişiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.