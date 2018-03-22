Büyük Derbent’te Gökhan, Sultanorhan’ı yendi: 2-1

Maça hızlı başlayan Büyük Derbentspor, ilk yarıda Gökhan Özkanlı’nın 17. dakikada attığı süper golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında yine üstün oynayan Kırmızı Beyazlılar, 51. Dakikada, günün başarılı ismi, Gökhan Özkanlı ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maç bu sonuçla bitecek denirken, deplasman takımı Gebze Sultanorhanspor, Erhan’ın 89. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı ama süre yetmedi ve lider Derbentspor maçı 2-1 üstün bitirdi.

SEVİNÇ GÖRÜNTÜLERİ, GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Derbentsporlu futbolcular, maç sonrası sahada ve solunma odasında sevinç yaşadı. Şampiyonluk için, pazar günü sahasında, köy derbisinde Kocaeli Nusretiyespor’u konuk edecek. Bu maçı da kazanması halinde, şampiyonluğunu ilan edecek. Bu arada maçı yöneten Enes Kampara ve yardımcıları iyi yönetim gösterdi, göz doldurdu.

PAZAR GÜNÜ KÖY DERSİ OYNANACAK

Şampiyonluğa ramak kala 6 puan farkını koruyan Derbent, zorlu Gebze Sultan Orhanspor engelini aştıktan sonra gözünü pazar günkü köy derbisine çevirdi. Pazar gün Derbent stadında oynanacak köy derbisinde Derbentspor ile Kocaeli Nusretiyespor arasındaki, adeta final maçı niteliği taşıyan müsabaka nefes kesecek. Derbentspor’a galibiyet yetecek. Nusretiyespor ile arasındaki puan farkı 6 olan ve dört haftalık periyotta bu hafta alınacak 3 puan, şampiyonluğu getirecek. Derbent Stadı’nda pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak. Derbentspor kulüp yönetimi, Kocaeli Nusretiyespor maçına tüm köy taraftarını maça davet ediyor, takıma destek vermelerini istiyor.

B.DERBENTSPOR: 2 GEBZE SULTANORHAN: 1

STAT: Derbent (Süper Lig Play Off)

HAKEMLER: Enes Kampara ***, Cankut Gönenç ***, Okan Oral ***

B.DERBENTSPOR: Hasan ****, İsmail *** (Furkan Aydoğdu *), M.Ali Kurun ***, Furkan Uzun ***, Erman ***, M.Emre Önen *** (Fatih Engin *), Halil ***, Onur Cebeci ***, Eren ***, Zahid *** (Tevfik *), Gökhan Özkanlı ****

GEBZE SULTANORHAN: Valijon **, Murat ** (Furkan Şahin *), Muhammet ***, Erhan ***, Rafet **, Zeyyat **, Buğra Mert **, Emrullah ***, H.İbrahim ** (Ramazan **), Barış **, Ahmet Seyfi ** (Necati **)

GOLLER: Gökhan Özkanlı DK.17-51 (Derbent), Erhan DK.89 (Gebze Sultanorhanspor)

10.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

K.Güneş-Kocaeli Nusretiye : 3-4

Kandıra GB BLD-Suadiye : 1-4

İhsaniyespor-İlimtepe FK : 1-0

B.Derbent-Sultanorhan : 2-1

11.HAFTANIN MAÇLARI (PAZAR):

Gebze Sultan Orhanspor-İhsaniye

İlimtepe Futbol Kulübü-Kandıra GB

Kartepe Suadiyespor-Kocaeli Güneş

Kocaeli Nusretiyespor-Büyük Derbent