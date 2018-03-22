5. dakikada Güneşspor öne geçti. Samet’in pasında Mert topu ağlara gönderdi ve Nusretiye 1-0 öne geçti. 19’da Numan, 22’de de Bedirhan’ın golleriyle Güneş 2-1 öne geçti. Numan’ın golünde Nusretiye ekibi ofsayt bekledi. Nusretiye kalecisi İsmail, ilk 25 dakikada, Güneşli futbolcuların 3 etkili şutunu başarıla dışarı attı. 42’de Eray’ın şutu sağ köşeden ağlara gitti ve Nusretiye 2-2’yi buldu. 45’te Eray, Cihan’ın pasında altı pastan mutlak bir gol kaçırdı, Göktan gole izin vermedi. Bu topun dönüşünde Güneş’te Hakan röveşatayla nefis bir gol attı ve Güneş soyunma odasına 3-2 önde girdi.

TOPÇU’NUN İKİNCİ YARI HAMLELERİ

İkinci yarının başında Nusretiye’de Sinan ve Rüstem oyuna girdi ve Yeşil Beyazlılar Güneş karşısında yoğun baskı kurdu. 58’de gole çok yaklaşan Nusretiye, 66’da Sinan ile beraberliği buldu. Cihan’ın köşe vuruşunda Sinan’ın kafa darbeli kafa vuruşunda top soldan ağları buldu. 7 dakika sonra günün Samet ile birlikte yıldızlarından olan Cihan’ın sağ çaprazdan çektiği şutu, sağ kale direğine çarpıp ağları buldu: 3-4.

GÖKHAN VE FATİH KIRMIZI KART GÖRDÜ

86’da Güneşli futbolcular ceza sahası içinde elle oynama itirazında bulundu ve hakem Fatih Kabakkaya’dan penaltı bekledi. Son bölümleri gergin geçen maçta Gökhan’a faul yapan Fatih ile Fatih’in üzerine yürüyen Gökhan kırmızı kart gördü. Sakatlanan Gökhan sedye ile soyunma odasına gitti. Kalan dar zamanda başka gol olmadı ve Nusretiyespor aldığı galibiyetle puanını 22’ye çıkardı.

KOCAELİ GÜNEŞ: 3 NUSRETİYESPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Fatih Kabakkaya***, Şefik Öner***, Ahmet Göçmen***

KOCAELİ GÜNEŞ: Göktan*, Soner** (Dk. 46 Erdem**), Berat**, Mustafa***, Adem **, Gökhan**, Numan**, Atilla** (Dk. 68 Kadir **), Hakan**, Ozan***,* Bedirhan**

NUSRETİYESPOR: İsmail***, Birkan***, Serkan***,Kubilay**, Fatih**, Eray***, Furkan** (Dk. 46 Rüstem**), Cihan****, Melih Ahmet** (Dk. 68 Harun Turgut**), Samet Pişkin****, Mert** (Dk. 46 Sinan Çalık***)

GOLLER: Dk. 5 Mert, Dk. 42 Eray, Dk. 66 Sinan, Dk. 73 Cihan(Nusretiye), Dk. 19 Numan Dk.22 Bedirhan, Dk. 45 Hakan (Güneş)

KIRMIZI KARTLAR: Gökhan Şahin Dk 90+1 (Güneş) Fatih Dizman Dk. 90+1 (Suadiye)