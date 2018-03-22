İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.Narkotik Masası Polisleri, "Torbacı" olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.`den ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl`ın Behram Paşa`sı Adnan Koç`un uyuşturucu madde aldığını saptadı. Takibe alınan Koç`un beş kullanımlık Kokain maddesi ile İçerenköy`de bir kafeye gittiği saptandı. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, iki kardeşi ve arkadaşları ile gözaltına alındı. Polise direnen Koç`a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Torbacı Sinan B. de yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü`ne getirilen Koç, iki kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler de sürüyor.
Bugün 14:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!
Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Behram Paşa" karakterini canlandıran oyuncu Adnan Koç, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kokainle yakalandı.
Bugün 14:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz