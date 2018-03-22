Yıldız erkek futbolda ikinci maçlar oynandı

7. Boru ikinci galibiyetini elde ederken, Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu’nu penaltılarla 7-5 yendi, şampiyonluk için avantaj elde etti. Mali Kağıtçı’da oynanan günü ilk maçında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yeni Mahalle’yi 4-1 mağlup ederken, ilk galibiyetini elde etti. Günü üçüncü maçında Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu takımına 3-0 yenildi ve ikinci maçta ilk mağlubiyetini aldı. Son maçta ise Mehmet Sinan Dereli ile Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu gol düellosu geçen karşılaşmada buluştu. Sinan Dereli 7-2 kazandı, ikinci galibiyetini aldı. 2. Lig Yıldızlar grup maçları bugün sona erecek. Pazartesi günü çeyrek final maçları oynanacak.

GRUP MAÇLARI BUGÜN SONA ERİYOR

A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Mehmet Sinan Dereli, önceki gün ikinci galibiyetini alırken, şampiyonluk için avantaj elde etti. Güçlü rakibini farklı mağlup eden Mimar Sinan Dereli Ortaokulu’nda öğrenim gören Fatih Erdoğan dikkat çekti. Henüz 13 yaşında ve yedi yıldır futbol oynayan Fatip tam 7 gol atarken, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Maç sonrası futbolcu arkadaşları Fatih’i havaya atarak galibiyeti kutladı. Bir diğer farklı skoru elde eden ve penaltılarla maçı 7-5 kazanan 7.Boru, günün gollü skorunu elde eden takım oldu. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ilk maçını 4-1 kazandı, büyük sevinç yaşadı. Günün son maçı ise 75 Yıl Cumhuriyet Kuruçeşme Ortaokulu’nu 3-0’la geçti.

YENİMAHALLE O.O.: 1 ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU O.O. : 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

YENİMAHALLE OO: Yunus **, Murat **, Ahmet ** (Hüseyin **), (Ahmet Kaya **), Oktay ** Burak Uygun **, Yusufhan **, Ömer Faruk ***, Burak Resül **,

ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU OO: Mert ***, Oğuzhan ***, Arda ***, Koray ***, Enes ****, Ayberk ****, Bedirhan ***, Berkay ***, Yusuf ***

GOLLER: Ömer Faruk (İzmit Yenimahalle Ortaokulu), Enes (2) ve Ayberk (2) (Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu)

7 BORU OO: 7 ŞEHİT ÖĞRETMEN E.AYDIN: 5

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: SametYüksel ***

7 BORU OO: Ali ***, Feridun ***, Kürşat ***, Umut ***, Taha ****, Ege ***, Erenay ***, Yunus Emre ***,

ŞEHİT.ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN OO: Kutay ***, Diyar ***, İlker **, Ferhat ***, Mert ***, Tuncer ***, Baran *** Ruşat ***

GOLLER: Taha (2), (7.Boru Ortaokulu), Mert ve Tuncer (Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu)

NORMAL SÜRE: 2-2

PENALTI ATANLAR: Kürşat, Taha, Ege, Erenay ve Yunus Emre (7.Boru Ortaokulu), İlker, Tuncer ve Baran (Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu)

PENALTI KAÇIRANLAR: Mert (Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu)

KURUÇEŞME FATMA SEHER OO: 0 75 YIL CUMHURİYET OO: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

KURUÇEŞME FATMA SEHER OO: Burak ***, Furkan ***, Baran ***, Ahmet Melih ***, Harun ****, Onur *** (Ferdi **), Emirhan ***, Mertcan *** (Berkay **)

75 YIL CUMHURİYET OO: Oğuz *** Yiğit **, Mert ***, Efe ** (Tolga **), Melih ***, Ali ** (Yusuf **), Hasan ***,Eren ***, Talha **

GOLLER: Efe, Ali ve Eren (75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu)

YAHYA KAPTAN EDEBALİ OO: 2 MEHMET SİNAN DERELİ OO: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: SametYüksel ***

YAHYA KAPTAN EDEBALİ OO: Numan **, Efe ***, Metin berk **, Talha ***, Tolga **, İbrahim **, Çınar **, Emir ** (Baran **)

MEHMET SİNAN DERELİ OO: Ahmet *** (Uveys **), Alp Yağız *** (Arda **), Ata ***, Ferhat *** (Baha ***), Talha ***, Baran *** (Buğra **), Fatih Erdoğan ****

GOLLER: Talha (2) (Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu), Fatih Erdoğan (7) (Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu)

GÜNÜN PROGRAMI:

10.00 KURUÇEŞME F.SEHER OO-M.S. DERELİ OO

10.00 Y.KAPTAN EDEBALİ OO-75. YIL CUM. OO

11.00 YENİ MAHALLE OO-7BORU OO

11.00 ALB.İ.KARAOĞLANOĞLU-Ş.Ö. E.AYDIN OO