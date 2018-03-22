Gülen yüzler

Bu durum, Beylikbağı Stadı’nda yapılan antrenmanda çok net görüldü. Tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşayan Gebzespor’un keyfine diyecek yoktu. Yeniden 3.Lig’e doğru yelken açan Mor-Menekşeler, pazar günü Karasu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor.