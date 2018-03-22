Bu durum, Beylikbağı Stadı’nda yapılan antrenmanda çok net görüldü. Tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşayan Gebzespor’un keyfine diyecek yoktu. Yeniden 3.Lig’e doğru yelken açan Mor-Menekşeler, pazar günü Karasu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor.
Bugün 14:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Gülen yüzler
3.Lig’in kapısına dayanan BAL temsilcimiz Gebzespor’da neşe, huzur ve mutluluk hâkim.
Bugün 14:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz