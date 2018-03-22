Tecrübesi ve yüksek performansıyla büyüleyen Gebzespor’un Özbek oyuncusu Asror Gafurov, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performansa imza attı. Çalışkan ve hırslı kimliğinin yanı sıra takım arkadaşlarıyla kurduğu sıcak iletişim ile ‘40 yıllık Gebzesporlu’ gibi davranan Özbek ön libero, istikrarlı futboluyla sezona damga vurdu.
Bugün 14:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Özbek Gagurov Menekşe’nin neferi
Özbek Gagurov Menekşe’nin neferi
Bugün 14:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz