Özbek Gagurov Menekşe’nin neferi

Tecrübesi ve yüksek performansıyla büyüleyen Gebzespor’un Özbek oyuncusu Asror Gafurov, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performansa imza attı. Çalışkan ve hırslı kimliğinin yanı sıra takım arkadaşlarıyla kurduğu sıcak iletişim ile ‘40 yıllık Gebzesporlu’ gibi davranan Özbek ön libero, istikrarlı futboluyla sezona damga vurdu.