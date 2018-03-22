Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Başka Gebzespor yok. Şimdi vefa zamanı’ ifadesini kullanan Başkan Öztürk, “Taraftarlarımızdan eşleriyle, çocuklarıyla maça gelmesini istiyoruz. Tribünde hep beraber mutlu aile tablosu verelim” dedi.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Öztürk: Maça ailenizle gelin!
Şampiyonluk aşkıyla yanıp tutuşan Gebzespor’un Başkanı Yusuf Öztürk, tüm Gebzespor taraftarlarının Karasu maçına ailesiyle gelmesini istedi.
Bugün 14:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz