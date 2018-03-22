Bu sezon Gebzespor’un maçlarını kameraya çekerek kulübe katkı sunan Mustafa Bal, Beylikbağı Stadı’ndaki antrenmana 1 yaşındaki oğlu Ömer Ali ile geldi. Futbolcular Ömer Ali’yi kucağından düşürmezken, teknik direktör Özgür Vurur da minik Gebzespor taraftarının elinde tutarak onun topa vurmasını sağladı.
Bugün 14:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
İdmanda Ömer Ali neşesi
Gebzespor’un antrenmanına Ömer Ali isimli minik çocuk neşe kattı.
Bugün 14:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz