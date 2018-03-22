İdmanda Ömer Ali neşesi

Bu sezon Gebzespor’un maçlarını kameraya çekerek kulübe katkı sunan Mustafa Bal, Beylikbağı Stadı’ndaki antrenmana 1 yaşındaki oğlu Ömer Ali ile geldi. Futbolcular Ömer Ali’yi kucağından düşürmezken, teknik direktör Özgür Vurur da minik Gebzespor taraftarının elinde tutarak onun topa vurmasını sağladı.