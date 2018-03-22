Geçtiğimiz haftaya kadar 14.00’te başlayan maçların başlama saatleri, yaz saati uygulamasına geçilecek olması nedeniyle 1 saat ileri alındı. Buna göre maçlar saat 15.00’te oynanacak.
Bugün 14:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:00 TSİ )
BAL’da da artık maçlar 15.00’te
Bölgesel Amatör Lig’de bu hafta itibariyle maçlar yeni saatinde oynanacak.
Bugün 14:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz