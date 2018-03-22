İnşaat işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinden merkez istikametine seyir halinde olan ve inşaat işçilerini taşıdığı öğrenilen Uğur Karhan (28) idaresindeki 77 DC 871 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı Kazada araçta bulunan işçilerden sürücü Karhan ile birlikte Sadettin Filiz ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen İbrahim Şani, Cevat Haşim ve Abdülaziz Hacı Hüseyin yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs çekici ile otoparka götürüldü.