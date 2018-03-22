Bir peri masalı: 66-60

Türkiye Kupası sahibi gururumuz İzmit Belediyesporlu periler, 27.hafta maçında, seyircisi önünde, Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Mersin Üniversitesi karşısında 66-60 kazanıp, ligde 20’nci galibiyetini elde etti. Sakatlıkları süren Meriç Banu Yenal, Ceren Taşer ve Şenay Şale Sarısoy bençte (yedek kulübesi) oturdu. İzmit ekibinde Ebru Torun ve Arhonda Jasmon Covington 40 dakika oynadı. İzmit Belediyespor’un ilk 5’teki 4 oyuncusu, çift haneli sayılara ulaştı. Arhonda Jasmon Covington 19 sayıyla yıldızlaştı. Periler 24 Mart 2018 Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te, Ankara’da Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak. Zorlu rakiplerin bulunduğu ligde mücadele eden temsilcimiz, 21. galibiyetini almak için mücadele edecek. İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, maçı tam kadro takip edip, takıma destek verdi.

İZMİT BELEDİYE MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

İzmit Belediyespor maça Melek Yusufoğlu , EbruTorun, Arhonda Jasmon Covington, Berrin Karabaş, Deniz Doğan beşiyle başladı. Periler Melek ve Deniz’in sayılarıyla 8-0’lık fark elde etti. Candice Seanyier Agee ve Selvin Türkmen’le skor üretmek isteyen Mersin Üniversitesi, 5-0’lık seri yakalasa da, ilk periyodu 17-13 mağlup kapatmaktan kurtulamadı. Dar bir kadroyla mücadele eden gururumuz İzmit Belediyespor, 2.periyodun başından sonuna kadar kontrolü elinde tuttu ve devreyi 36-25 önde kapadı. 3.periyotta vitesi yükselten periler, 17 sayılık fark yaptı: (47-30). Son periyotta Agee ve Nazlı’yla boyalı alanda hakimiyet kurmak isteyen Mersin Üniversitesi, son dakikalarda farkı eritse de, tecrübesini konuşturan periler galip gelmesini bildi: (66-60).

İZMİT BELEDİYESPOR: 66 MERSİN ÜNİVERSİTESİ: 60

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Havva Mirhan Ateşer ***,Münevver Özemre ***, Musa Onur Savaş ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu *** (14),Ebru Torun *** (13),Deniz Doğan **** (15), Arhonda Jasmon Covington *** (19), Berrin Karabaş *** (4),Deniz Üstün ** (1), Ceren Taşer **, Şenay Şale Sarısoy **, Rabia Dolaykaya **, Kübra Mutiş **, Meriç Banu Yenal **

MERSİN ÜNİVERSİTESİ: Şeyma Kutun ** (3),Pınar Turan *** (7),Selvin Türkmen *** (10), Nazlı Güler *** (14), Candice Seanyier Agee *** (13), Cansu Yetiş ** (9), Julia Suzan Demirer ** (4), Sena Özekli **, Öykü Canlıel ** ,Funda Bali **

1.PERİYOT:17-13

2.PERİYOT:36-25

3.PERİYOT:49-35

MAÇ SONUCU:66-60

28.HAFTA HAFTANIN MAÇLARI

24 MART 2018 CUMARTESİ:

13.30 İstanbulgücü-Ferko Ilgaz

14.00 Çankaya Üni.-İzmit Belediye

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Urla Bel.

15.00 Edremit BLD. Güre-F.Gelişim

15.00 Kırçiçeği B.Bas.-Mersin Üni.

25 MART 2018 PAZAR:

14.00 Bursa Budo-B. Edirne

14.00 Mersin Bask.-Mersin G.

Yalova Vip-Orduspor : 20-0 (H)

T.Toyo-Bayraklı B. : 0-20 (H)