Kızlar filelerde..!

Karamürsel, Gölcük 17 Ağustos, Derince ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
Maçların programı şöyle…
19.00 A-K.İ.Y.-Yuvam B K.Mürsel
19.00 C-D.Dere-Y.Kapt.A 17 Ağustos
18.30 C-Kör.G.-Gölcük B. Derince
19.00 K-K.Gelişim-İzmit H.Gemici
Yenikent-İzmitspor
Voleybol Yıldız Kızlar Play Off Ligi’nde yarın akşam tek maç var. 20.00’de başlayacak maçta Yenikentspor ile İzmitspor karşı karşıya gelecek. Maç Derince Spor Salonu’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz