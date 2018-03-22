Saat 19.00’daki maçta U-12 ligig ekipleri 23 Nisan İlköğretim Okulu Spor Kulübü ile Özel Seymen Spor Kulübü sporcuları karşı karşıya gelecek. 20.30’da ise U-13 Ligi’ndeki Hanibal Spor Kulübü ile 23 Nisan İlköğretim Okulu B takımları mücadele edecek.
Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Basketbol liglerinde Salonlar erkeklerin
Yarın U-+12 Erkekler ve U-13 Erkekler ligleri maçları Başiskele Spor Salonu’nda oynanacak.
Bugün 15:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz