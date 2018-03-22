Basketbol liglerinde Salonlar erkeklerin

Saat 19.00’daki maçta U-12 ligig ekipleri 23 Nisan İlköğretim Okulu Spor Kulübü ile Özel Seymen Spor Kulübü sporcuları karşı karşıya gelecek. 20.30’da ise U-13 Ligi’ndeki Hanibal Spor Kulübü ile 23 Nisan İlköğretim Okulu B takımları mücadele edecek.