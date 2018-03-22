Hentbol kız-erkek küçükler günü

Takım sayısı az olduğu ve resmi lig kurulamadığı için Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile ilçe müdürlüklerinin kurduğu kulüpler, kendi aralarında da takımları bölerek ligleri oluşturuyor. Günün programı şöyle…
18.00 K. Kız Ç.Ova GHSK-Geb. GHSK Çayırova
18.00 K.Kız Gölcük GHSK-Kart.Zirve Dilovası
19.15 K.Erk. Dilovası GHSK-Öncü S.K. Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz