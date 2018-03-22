Hentbol kız-erkek küçükler günü

Takım sayısı az olduğu ve resmi lig kurulamadığı için Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile ilçe müdürlüklerinin kurduğu kulüpler, kendi aralarında da takımları bölerek ligleri oluşturuyor. Günün programı şöyle…

18.00 K. Kız Ç.Ova GHSK-Geb. GHSK Çayırova

18.00 K.Kız Gölcük GHSK-Kart.Zirve Dilovası

19.15 K.Erk. Dilovası GHSK-Öncü S.K. Dilovası