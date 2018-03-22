Masa tenisine tüm hızla devam

Kocaeli Büyükşehir Belediye Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadeleler yarın da 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.