Kocaeli Büyükşehir Belediye Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadeleler yarın da 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 15:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:18 TSİ )
Masa tenisine tüm hızla devam
Kocaeli Büyükşehir Belediye Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor.
Bugün 15:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz