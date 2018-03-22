Kaza heyecanına kalbi dayanamadı

İzmit Umuttepe Yolu üzerinde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, aşırı heyecanlanan ve kalp krizi geçiren Müzekka Ceyhan (73) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Umuttepe Yolu üzeri Aytemiz Petrol karşısında bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında 2 araç birbirleri ile çarpıştı. Kazada, bulunduğu otomobilden yara almadan kurtulan Müzekka Ceyhan, bu sırada yaşadığı korku ve heyecanla kalp krizi geçirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Müzekka Ceyhan’ın cenazesi yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Müzekka Ceyhan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.