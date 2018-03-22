Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Kaza heyecanına kalbi dayanamadı

İzmit'te, trafik kazasında yaralanmamasına rağmen kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Müzekka Ceyhan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit Umuttepe Yolu üzerinde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, aşırı heyecanlanan ve kalp krizi geçiren Müzekka Ceyhan (73) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Umuttepe Yolu üzeri Aytemiz Petrol karşısında bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında 2 araç birbirleri ile çarpıştı. Kazada, bulunduğu otomobilden yara almadan kurtulan Müzekka Ceyhan, bu sırada yaşadığı korku ve heyecanla kalp krizi geçirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Müzekka Ceyhan’ın cenazesi yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Müzekka Ceyhan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 15:20 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı mask
Sahte bileziği bozdurmak isterken yakalandı
Halkevi kapatıldı: 13 gözaltı! mask
Halkevi kapatıldı: 13 gözaltı!
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti mask
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti
3 TIR, 1 tanker ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı mask
3 TIR, 1 tanker ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Eski sevgilisini vuran kadın adliyeye sevk edildi mask
Eski sevgilisini vuran kadın adliyeye sevk edildi
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti mask
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL