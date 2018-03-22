İzmit Umuttepe Yolu üzerinde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, aşırı heyecanlanan ve kalp krizi geçiren Müzekka Ceyhan (73) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Umuttepe Yolu üzeri Aytemiz Petrol karşısında bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında 2 araç birbirleri ile çarpıştı. Kazada, bulunduğu otomobilden yara almadan kurtulan Müzekka Ceyhan, bu sırada yaşadığı korku ve heyecanla kalp krizi geçirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Müzekka Ceyhan’ın cenazesi yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Müzekka Ceyhan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
Kaza heyecanına kalbi dayanamadı
İzmit'te, trafik kazasında yaralanmamasına rağmen kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Müzekka Ceyhan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün 15:20 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz