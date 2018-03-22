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Bugün 16:00 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:01 TSİ )

Huzur uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Mart Nevruz kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olası yasadışı eylem ve etkinliklerin yapılmasının önlenmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla 20 Mart günü saat 21:00 ile 23:00 saatleri arasında düzenlenen HUZUR-41 uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı.

HUZUR-41 adı altında sabit yol ve umuma açık yerlerde, Terörle mücadele, KOM, Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli 96 bulunan 715 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 557 şahıs sorgulandı. 12 yoklama kaçağı şahıs, basit yaralama suçundan aranan 3 kişi, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan 1 kişi, askeri kanuna muhalefet suçundan aranan 1 kişi ve alkollü araç kullanan 1 kişi ile kayıp olmuş eşya üzerinde tasarruf suçundan 1 kişi olmak üzere aranan 19 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalar esnasında üzeri aranan bir şahıstan 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait13 adet fişek,1 şahıstan 5gram sentetik uyuşturucu, 1 şahıstan 36,5 gram Esrar maddesi ve 1 Şahıstan 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kontrol edilen bin 29 araçtan ehliyetsiz araç kullanan 16, emniyet kemeri takmayan 11 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, 5 araç sürücüsüne abart eksozdan, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak, 30 araç sürücüsüne ise diğer kurallara uymamaktan toplam 63 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 19 araç trafikten men edilirken 75 bin TL para cezası uygulandı. Uygulamalarda 169 umuma açık işyeri kontrol edilirken, kontrol edilen iş yerlerinden 6 iş yerine kapalı alanda sigara ve alkol tüketiminden, bu iş yerlerinden 1 tanesine ayrıca iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından tutanak tanzim edilerek işlem yapıldı.

Bugün 16:00 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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