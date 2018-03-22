Kadroda zorunlu değişiklik var

Sezonun ikinci yarısını çok baskılı oynadığı maçta Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve ilk 5 yolunda yara alan Kocaelispor, pazar günkü Elaziz Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlıyor. Murat Başak’ın cezalı oldu takımda Keten’in yanında stoperde Kemalcan oynayacak. Kanat bekleri Fatih ve Kadir’de bir değişikliğin olmayacağı düşünülüyor.

MERT 11’E

Teknik Direktör Galip Gündoğdu, Çorum maçının ikinci yarısında Sefa’nın yerine Mert’e şans vermiş, 1994 doğumlu futbolcu sınıfı başarı ile geçmişti. Gündoğdu’nun Elaziz maçında da Mert ile maça başlayacağı düşünülüyor. Yarın (Cumartesi) 11.20 uçağı ile Elazığ’a hareket edecek olan kafile, Elazığ Ramada Otel’de kampa girecek ve 16.15’te ter antrenmanı yapacak. Kocaelispor, pazar günü 15.00’da başlayacak olan maçın ardından 21.25 uçağı ile İzmit’e dönecek.