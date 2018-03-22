Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:05 TSİ )

Kadroda zorunlu değişiklik var

Kocaelispor, ilk 5 yolunda son şans olarak gördüğü Elaziz Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Galip Gündoğdu bu maçta birisi zorunlu iki değişiklik yapmayı düşünüyor.

Sezonun ikinci yarısını çok baskılı oynadığı maçta Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve ilk 5 yolunda yara alan Kocaelispor, pazar günkü Elaziz Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlıyor. Murat Başak’ın cezalı oldu takımda Keten’in yanında stoperde Kemalcan oynayacak. Kanat bekleri Fatih ve Kadir’de bir değişikliğin olmayacağı düşünülüyor.

MERT 11’E

Teknik Direktör Galip Gündoğdu, Çorum maçının ikinci yarısında Sefa’nın yerine Mert’e şans vermiş, 1994 doğumlu futbolcu sınıfı başarı ile geçmişti. Gündoğdu’nun Elaziz maçında da Mert ile maça başlayacağı düşünülüyor. Yarın (Cumartesi) 11.20 uçağı ile Elazığ’a hareket edecek olan kafile, Elazığ Ramada Otel’de kampa girecek ve 16.15’te ter antrenmanı yapacak. Kocaelispor, pazar günü 15.00’da başlayacak olan maçın ardından 21.25 uçağı ile İzmit’e dönecek.

Bugün 16:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük Derbent’te Gökhan, Sultanorhan’ı yendi: 2-1 mask
Büyük Derbent’te Gökhan, Sultanorhan’ı yendi: 2-1
Nusretiye ikinci yarıda kazandı: 3-4 mask
Nusretiye ikinci yarıda kazandı: 3-4
BAL’da da artık maçlar 15.00’te mask
BAL’da da artık maçlar 15.00’te
İdmanda Ömer Ali neşesi mask
İdmanda Ömer Ali neşesi
Gülen yüzler mask
Gülen yüzler
Yıldız erkek futbolda ikinci maçlar oynandı mask
Yıldız erkek futbolda ikinci maçlar oynandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL