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Güngör Arslan tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, bugün saat 15.00’te tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay’ın Arslan’ın “iftira” suçundan dolayı bekleyen dosyasını onayladığı, 1 yıl 6 ay ceza alan Arslan’ın bu yüzden tutuklandığı öğrenildi. Arslan’ın Yargıtay’da onay bekleyen birçok davasının bulunduğu belirtildi.

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