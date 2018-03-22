Güngör Arslan tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, bugün saat 15.00’te tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay’ın Arslan’ın “iftira” suçundan dolayı bekleyen dosyasını onayladığı, 1 yıl 6 ay ceza alan Arslan’ın bu yüzden tutuklandığı öğrenildi. Arslan’ın Yargıtay’da onay bekleyen birçok davasının bulunduğu belirtildi.