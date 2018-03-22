15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, bugün saat 15.00’te tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay’ın Arslan’ın “iftira” suçundan dolayı bekleyen dosyasını onayladığı, 1 yıl 6 ay ceza alan Arslan’ın bu yüzden tutuklandığı öğrenildi. Arslan’ın Yargıtay’da onay bekleyen birçok davasının bulunduğu belirtildi.
Bugün 16:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
Güngör Arslan tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
Bugün 16:06 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz