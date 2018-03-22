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Uygulamada uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan rutin uygulamada bir miktar esrar maddesi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan rutin denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Bir miktar esrar maddesinin ele geçirildiği araçta bulunan A.Ç. ve S.Y. ve S.D isimli şahıslar gözaltına alınarak işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı denetimler sırasında yine şüphe üzerine durdurulan O.Y. isimli bir şahsın üzerinden de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmit Bekirdere Mahallesinde yapılan uygulamada Ö.D. isimli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bugün 16:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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