Vekil Kaplan’dan Şentürk’e ziyaret

Kocaeli Milletvekili Kaplan “Özellikle sportif anlamda şehrimiz için bu başarıların önemli olduğunu ve Kocaeli’nin bunu hak ettiğini belirtti. Sporun farklı görüş ve dallarda insanları bir araya getirebileceği önemli dallardan olduğunu söyleyerek bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.