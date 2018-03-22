Kocaeli Milletvekili Kaplan “Özellikle sportif anlamda şehrimiz için bu başarıların önemli olduğunu ve Kocaeli’nin bunu hak ettiğini belirtti. Sporun farklı görüş ve dallarda insanları bir araya getirebileceği önemli dallardan olduğunu söyleyerek bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.
Bugün 16:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Vekil Kaplan’dan Şentürk’e ziyaret
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonu olan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk’ü ziyaret ederek, tebriklerini sundu.
Bugün 16:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz