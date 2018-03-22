Kırklareli’nde yapılacak olan Türkiye yarı final müsabakalarında, ilimizi temsil edecek. Kocaeli’nde Okullar Arası Atletizm İl Şampiyonası’nda 60, 100 ve 300 metrelerde rakiplerini geride bırakarak Kocaeli İl Şampiyonu olan Zeynep Aker, hafta sonu müsabakalarda ilimizi temsil etmek üzere yola çıktı. Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Müdürü Muammer Aksoy; “Türkiye yarı final şampiyonasında Kocaeli’ni temsil edeceğiz. Öğrencimize inanıyorum ki, başarımızı Türkiye şampiyonasında da devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Öğrencimize başarılar diliyorum” dedi.
Bugün 16:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Atletizm’de ilimizi Zeynep temsil edecek
Atletizm’de ilimizi, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’ndan Zeynep Aker, temsil edecek.
Bugün 16:17 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz