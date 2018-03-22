Atletizm’de ilimizi Zeynep temsil edecek

Kırklareli’nde yapılacak olan Türkiye yarı final müsabakalarında, ilimizi temsil edecek. Kocaeli’nde Okullar Arası Atletizm İl Şampiyonası’nda 60, 100 ve 300 metrelerde rakiplerini geride bırakarak Kocaeli İl Şampiyonu olan Zeynep Aker, hafta sonu müsabakalarda ilimizi temsil etmek üzere yola çıktı. Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Müdürü Muammer Aksoy; “Türkiye yarı final şampiyonasında Kocaeli’ni temsil edeceğiz. Öğrencimize inanıyorum ki, başarımızı Türkiye şampiyonasında da devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Öğrencimize başarılar diliyorum” dedi.