Kocaeli’de yoğun sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından ortaya çıkan sisli hava kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve yüksek kesimde etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis, vatandaşların trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu.Yağan yağmurla kendisini hissettiren rüzgarın kuvvetini arttırarak 7 ila 8 kuvvetinde etkili olacağını açıklayan yetkililer, vatandaşların fırtına ile ilgili yaşanabilecek afetler konusunda uyardı. Rüzgarın gece saatlerinde etkisinin kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.