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3 çocuğa cinsel istismar iddiası!

Körfez Yukarı Hereke'de meydana gelen cinsel istismar olayında bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan M.Ç. ortaokul öğrencisi 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Ailelerinin şikayeti üzerine uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Ç. gözaltına alındı. Çocukların, cinsel istismar iddiaları üzerine iş yerinde bulunan kamera kayıtları incelenirken, izlenen görüntülerde herhangi bir istismara rastlanılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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