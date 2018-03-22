Büyük sınava iki gün kaldı!

Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nın açtığı ‘bursluluk ve okula giriş sınavı’ 25 Mart Pazar günü yapılıyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki okul binasında gerçekleştirilecek sınava 3 bine yakın öğrencinin girmesi bekleniyor. Nesibe Aydın yöneticileri, okul binasında izdiham yaşanmaması için sınavı 5 ayrı seansta yapacak. Öğrenciler saat 09.00 itibariyle sınava alınmaya başlanacak, sınav maratonu saat 19.00’a kadar devam edecek.

BARAJI GEÇENLER

Türkiye’nin en başarılı liselerinden biri olan, üniversite sınavında elde ettiği sonuçlarla adını ülke genelinde duyurmayı başaran Nesibe Aydın Okulları, Kocaeli şubesini 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde açacak. İlk etapta Anadolu ve Fen Lisesi olarak eğitim verecek olan Nesibe Aydın Kocaeli Okulları, öğrencilerini pazar günü yapılacak sınavla seçecek. Sadece barajı geçebilen öğrenciler Nesibe Aydın Kocaeli Okulları’nda okumaya hak kazanacak.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN

Ankara’da her yıl on binlerce öğrencinin katıldığı bu sınava Kocaeli’de de büyük talep var. Şimdiye kadar 3 bine yakın öğrencinin başvurduğu sınav için kayıtlar 24 Mart Cumartesi akşamı saat 19.00’a kadar devam edecek. Bursluluk ve giriş sınavına katılabilmek için onkayit.nesibeaydin.k12.tr adresindeki formu doldurmanız, tanıtım ofisini ziyaret etmeniz ya da 0 850 733 19 84 numaralı telefonu aramanız yeterli.