TÜPRAŞ’ın 2017 cirosu 53.9 milyar liraya yükseldi

TÜPRAŞ’ın 58. genel kurul toplantısı geçtiğimiz günlerde şirketin Körfez ilçesindeki genel merkezinde gerçekleşti. Koç Holding ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şirketin geçen yıl 28.5 milyon ton hampetrol ve 1.9 milyon ton yarı mamul işleyerek önceki yılın yüzde 3.4 üzerinde, 28.9 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini belirterek, hedefleri gerçekleştirdikleri başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğu içinde olduklarını bildirdi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Genel kurulda şirketin 2017 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. Toplantıda, 2019 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Levent Çakıroğlu, Temel K. Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, O.Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Edipoğlu ve Kamil Ömer Bozer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi olarak Süleyman Karaman seçildi.

YÜZDE 7 BÜYÜME BEKLENİYOR

Koç Holding ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin 2017 yılında beklentilerin üzerinde ve olumlu bir gidişat sergilediğini kaydetti. Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 6.5 ile yüzde 7 mertebesinde bir büyümeyle kapatacağının tahmin edildiğini aktaran Koç, sektörlerini ilgilendiren en önemli parametrelerden biri olan ham petrol fiyatının, yıl boyunca, talepteki değişimlerin yanı sıra kesinti anlaşmasına uyum şartlarını ve jeopolitik gelişmeleri takip ederek yönünü bulmaya çalıştığını söyledi.

“BAŞARILI BİR YILI GERİDE KALDI”

Ömer M. Koç, fuel oil dönüşüm ünitesiyle sağlanan ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme esnekliğinin yanı sıra, sürekli genişlettikleri ham petrol tedarik havuzundan gelen avantajla en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 2017 yılında 27,7 milyon ton ham petrol tedarik ettiklerini vurgulayarak, “TÜPRAŞ 2017'de 28,5 milyon ton ham petrol ve 1,9 milyon ton yarı mamul işleyerek önceki yılın yüzde 3,4 üzerinde, 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. TÜPRAŞ olarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğu içindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

53.9 MİLYAR LİRA CİRO

Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yüzde 6,5 arttığı 2017 yılında, TÜPRAŞ'ın yurt içi satışlarında istikrarlı büyümenin devam ettiğini aktaran Koç, “Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışlarımız yüzde 4,1 artışla 31,5 milyon tona, toplam ciromuz 53,9 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında TÜPRAŞ, operasyonel ve karlılık hedeflerini aşan sonuçlara ulaşarak bir önceki yılın yüzde 130 üzerinde, 4,5 milyar lira vergi öncesi kar elde etmiştir. Öte yandan, Türkiye'ye yönelik portföy akımlarında ivme kaybının yaşandığı bir dönemde, 700 milyon dolar tutarındaki çok uygun koşullu eurobond ihracı da başarıyla sonuçlandırılmıştır” bilgilerini verdi.

“ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞECEK”

Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına 2017 yılında da devam eden TÜPRAŞ'ın son 12 yılda yaptığı toplam yatırım tutarının 5,9 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu: “İşlerini çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda sektörel entegrasyona ve yeni girişimlere yatırım yapmayı, yenilenebilir enerji alanında ise kendi rafinelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasını önceliklendiren TÜPRAŞ, enerji maliyetlerini düşürmeyi, karbon ayak izini küçültmeyi hedeflemektedir. Başarılı geçen bir yılın ardından iş sonuçlarımız, hissedarlarımıza TÜPRAŞ tarihinin en yüksek temettüsünü dağıtma imkanı vermiştir.”