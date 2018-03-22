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Veliler e-Okul’a 1,5 milyar kez girdi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor.

Bugün 17:19 TSİ - Ekonomi

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