Gümrükte altın geçişine kolaylık

Buna göre, altın ticaretinde eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak yapılacak. Yurt dışından gelen havayolu taşıtları için işletici veya temsilci tarafından doldurulan Havayolu Beyan Formu, veri işleme tekniğiyle gümrük idaresine elektronik ortamda beyan edilecek.