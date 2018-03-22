Buna göre, altın ticaretinde eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak yapılacak. Yurt dışından gelen havayolu taşıtları için işletici veya temsilci tarafından doldurulan Havayolu Beyan Formu, veri işleme tekniğiyle gümrük idaresine elektronik ortamda beyan edilecek.
Bugün 17:30 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:31 TSİ )
Gümrükte altın geçişine kolaylık
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bugün 17:30 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz