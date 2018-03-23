Umuttepe'de feci kaza!

Alınan bilgiye göre İzmit Umuttepe yolundan merkez istikametine seyir halinde olan Ayhan Turan idaresindeki 74 DL 625 plakalı otomobil, Kent Ormanı mevkisinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulunca karşı yönden gelen Cihan Bayrak idaresindeki 41 EL 047 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan otomobil sürücüsü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürüldü.